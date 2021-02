Serie A, Inter: 5 positivi al Covid-19 tra dirigenti e Staff tecnico

Ultim’ora in casa Inter. La società nerazzurra ha da poco rilasciato un breve comunicato nel quale si comunica la positività al Coronavirus di 5 membri della società, tra cui quattro dirigenti ed un membro dello Staff tecnico.

Di seguito il comunicato:

“I due Amministratori Delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio, il legale del Club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico positivi al Covid-19”.

Questo focolaio in casa Inter si va ad aggiungere ad altre situazioni preoccupanti in Serie A, come per esempio quella del Torino, che è stata costretta a sospendere gli allenamenti della squadra e non sa ancora se potrà scendere in campo per la prossima partita di campionato.

Seguono aggiornamenti…

OMNISPORT | 25-02-2021 11:30