Serie A, Inter: ecco l'offerta per il rinnovo di Dzeko

06-01-2023 18:52

L’Inter sembra convinta ad offrire un rinnovo di contratto ad Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco ha sfruttato la pessima forma e gli infortuni di Romelu Lukaku per imporsi anche in questa stagione come un titolare nerazzurro, e anche nell’ultima gara a San Siro contro il Napoli è stato decisivo.

Ora i nerazzurri gli dovrebbero offrire un rinnovo di contratto, anche se a cifre inferiori rispetto al recente passato. Infatti, le ristrettezze economiche dell’Inter non permettono di offrire i 5,5 milioni che il giocatore percepisce attualmente. Dopo di che, starà totalmente a Dzeko decidere se accettare o meno.