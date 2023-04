Serie A 2022-2023, Inter-Fiorentina: le probabili formazioni

I nerazzurri di Simone Inzaghi sono privi di parecchi titolari, Italiano deve fare a meno di Jovic

01-04-2023 09:58

Alle 18, a San Siro, in campo Inter e Fiorentina. I nerazzurri vogliono ripartire dopo lo stop in casa contro la Juventus, ma devono fare a meno di diversi giocatori: Calhanoglu, Skriniar, D’Ambrosio e Dimarco. Brozovic torna in regia, recuperato Bastoni per la difesa, ma dovrebbe andare in panchina. Gioca Darmian nei tre dietro. Davanti la coppia Lukaku – Lautaro. Tra i viola assente Jovic, Cabral terminale offensivo.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Italiano.