Serie A, Inter: Inzaghi e Marotta hanno pronto il super colpo

L’addio di Romelu Lukaku è stato rimpiazzato, per ora, solamente dall’arrivo sotto la Madonnina di Edin Dzeko. Non abbastanza per placare i tifosi dell’Inter, che chiedono a gran voce un innesto di valore. In questi giorni, Simone Inzaghi e Beppe Marotta stanno lavorando alacremente per portare a Milano il bomber dell’Atalanta Duvan Zapata, e sembra anche che ci siano delle novità.

A fronte dell’enorme somma di denaro incassata dagl Zhang per i due fuoriclasse della rosa, Hakimi e Lukaku, sono stati reinvestiti sul mercato solamente 15 milioni (sui circa 170 incassati). Questo è ciò che fa storcere il naso ai tifosi della Beneamata, una proprietà che pensa prima di tutto a vendere e non a spendere. Ovviamente i problemi finanziari dell’Inter sono noti a tutti (e sono comuni a molte squadre di A, basti pensare a quanta fatica sta facendo la Juve a spendere 35 milioni per Locatelli) ma il disagio resta.

Le novità di queste ore, come riporta Fatacalcio.it, sarebbe che il colombiano Zapata sembra essersi deciso ad accettare la corte dei nerazzurri consapevole di poter avere un ruolo da protagonista nella rosa considerando la concorrenza, non eccelsa al momento, dei soli Dzeko, Lautaro e Sanchez (tra l’altro quasi sempre infortunato). L’offerta dell‘Inter è chiara: re milioni di euro a stagione più bonus. Una bozza d’intesa tra il calciatore e la dirigenza interista dunque c’è, serve però raggiungere un accordo con l’Atalanta.

Si perchè si continua a discutere sul prezzo e sulla formula del trasferimento, dato che l‘Inter non ha intenzione di investire molto sul mercato in entrata. Ll’Inter mette sul piatto 30 milioni di euro, l’Atalanta ne chiede invece 40. La soluzione potrebbe arrivare tra i 34 e i 35 milioni più qualche bonus. C’è ancora tempo, ma dall’altra parte Inzaghi spinge anche per avere con se Correa, già allenato alla Lazio.

Un intrigo che continua a rendere insoddisfatti i tifosi nerazzurri. La società farebbe bene a tenerne conto.

OMNISPORT | 16-08-2021 13:55