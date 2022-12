Serie A, Inter: Lukaku rinuncia alle vacanze e sarà subito a Milano

02-12-2022 12:12

Il Belgio paga i tremendi errori di Romelu Lukaku e viene eliminato dal Mondiale in Qatar già nella fase a gironi. Big Rom è entrato nella ripresa e si è divorato almeno tre nitidissime palle gol. La sua disperazione a fine gara la dice lunga sulla delusione dell’attaccante, che ora sarà chiamato a riscattare la sua stagione con l’Inter, tornando a essere quell’attaccante che è stato fino a due anni fa.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il belga avrebbe deciso di rinunciare alle proprie vacanze e, stando a quanto riporta la Rosea, tra massimo tre giorni sarà ad Appiano Gentile per ritrovare una condizione che da inizio stagione non ha mai avuto e farsi trovare pronto almeno alla ripresa del campionato.