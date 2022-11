Serie A, Inter: pronto un colpo in prospettiva per la difesa

08-11-2022 10:16

L’Inter al momento è impegnata nel rinnovo di Milan Skriniar (per il quale filtra ottimismo) ma intanto, come riporta Tuttosport, Beppe Marotta è pronto ad acquistare un giocatore per il futuro del reparto difensivo: si tratta di Alan Matturro, 18enne difensore uruguagio dello Sporting Club.

Anche la formula del trasferimento ormai sarebbe già definita: Matturro rimarrebbe infatti sino alla fine della stagione in Uruguay prima prendere l’aereo verso Milano con lo Sporting Club che incasserebbe tre milioni di euro oltre al 20% sulla futura rivendita.