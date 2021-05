Serie A, Inter-Roma: le probabili formazioni

Inter e Roma saranno protagonisti del big match nella 36ª giornata di Serie A. Da una parte i padroni di casa hanno già festeggiato lo Scudetto, mentre i capitolini sono in corsa per il settimo posto in classifica che garantirebbe un posto in Conference League.

Nell’Inter dovrebbe esserci Radu dal 1° minuto in porta. In difesa riecco Skriniar. Sulle fasce Darmian e Perisic favoriti, può tirare il fiato Hakimi. In mezzo al campo cerca posto Brozovic e conferma Gagliardini, poi duello Sensi-Barella per l’ultima maglia. Indisponibili Kolarov e Vidal.

Nella Roma non ci saranno Ibanez e Darboe oltre a Spinazzola, Veretout, Zaniolo, Pau Lopez, Calafiori, Carles Perez e Smalling. Convocabili per Milano, invece, El Shaarawy e Villar, riaggregati da lunedì.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres; Cristante, Villar; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

OMNISPORT | 11-05-2021 10:56