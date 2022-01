Serie A, Inter: sempre più difficile il rinnovo di Perisic

08-01-2022 23:48

Si complica sempre di più il rinnovo di Ivan Perisic con l’Inter. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la richiesta dell’esterno dell’Inter da 6 milioni di euro per tre stagioni sarebbe giudicata eccessiva a confronto dei 3,5 milioni più bonus in due anni offerti dalla società nerazzurra.

Una distanza francamente molto difficile da colmare, anche perchè le richieste del croato sembrano fuori mercato per chiunque in questo momento. Le alternative per i nerazzurri sulla fascia sinistra rispondono ai nomi di Kostic e Bensebaini.

