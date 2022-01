Serie A, Inter: si parla seriamente del rinnovo di Handanovic

18-01-2022 22:18

L’Inter ha ormai deciso di ingaggiare Andre Onana come portiere a parametro zero per la prossima stagione. Nelle intenzioni della società sarà l’erede dell’attuale estremo difensore e capitano Samir Handanovic, che però sembra non avere intenzione di cedere i gradi da titolare al nuovo arrivato.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, sembra che i discorsi per il rinnovo del portiere 38enne siano ben avviati, e Handanovic potrebbe rimanere all’Inter anche per la prossima stagione. Questo creerebbe una sana rivalità sportiva con Onana, che inoltre potrebbe imparare non poco da un portiere esperto come Handanovic.

