Inter scatenata in questo mercato invernale: le mosse nerazzurre

Dopo il bel pareggio contro l’Atalanta l’Inter sarà impegnata domani in Coppa Italia contro l’Empoli, ma l’attenzione generale è tutta sul mercato, dove i nerazzurri stanno imbastendo un gran numero di trattative in questo gennaio. Alcune finalizzate a giugno, altre per l’immediato per sopperire a eventuali partenze improvvise. Beppe Marotta sta parlando con tanti club al momento, e oltre alla suggestione Dybala (al momento poco più di una fantasia) c’è molto altro.

Inter, col Sassuolo parti vicine per Frattesi

Come riporta Eurosport, Beppe Marotta sta continuando a lavorare sotto traccia per assicurarsi, a giugno, le prestazioni di Davide Frattesi, mezz’ala esplosa in questa stagione sotto la guida di Dionisi al Sassuolo. Autore di grandi prestazioni in Serie A, è conteso sia dalla Juve che dagli stessi nerazzurri, che al momento sembrano in netto vantaggio.

C’è già l’accordo col giocatore, ma al momento manca quello tra le due società. In questo senso si tende per un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro. Il Sassuolo al momento sta aspettando l’offerta concreta dell’Inter.

Inter, Sensi verso la Sampdoria: operazione in dirittura d’arrivo

Ci ricordiamo tutti del bellissimo inizio di stagione di Stefano Sensi nel primo anno di Antonio Conte. A quel tempo l’ex Cesena e Sassuolo era il perno del centrocampo nerazzurro e anche della Nazionale, con Mancini che nel tempo non ha mai smesso di considerare in modo ottimo il mediano.

Purtroppo il classe 1995 ha subito una serie infinita di infortuni, e al momento non può sperare di trovare spazio nel centrocampo dell’Inter. In questo senso sembra fatta ormai per il passaggio di Sensi nella nuova Sampdoria di Lanna e Giampaolo Sportmediaset da l’affare ormai per certo, con la firma sul nuovo contratto che dovrebbe arrivare dopo le classiche visite mediche di rito.

Inter, un altro centrocampista in uscita: c’è anche il sostituto

Stiamo parlando di Matis Vecino, che sta trovando poco spazio ormai da un paio di stagione e vorrebbe rilanciarsi in un’altra squadra che punti maggiormente su di lui. In questo senso la Gazzetta dello Sport riporta il fortissimo interesse della Lazio di Maurizio Sarri. Proprio col tecnico toscano Vecino si era fatto conoscere all’Italia ai tempi dell’Empoli.

Per rimpiazzarlo, nei discorsi con la Samp per Sensi, sarebbe uscito il nome di Morten Thorsby. In scadenza nel 2023 e con zero voglia di rinnovare, potrebbe andare a Milano in prestito con semplice diritto.

Porte girevoli in casa Inter, con un centrocampo che potrebbe essere rivoluzionato se non altro nelle sue seconde linee.

