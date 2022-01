Mercato Inter, messaggio di Beppe Marotta a Paulo Dybala

16-01-2022 23:35

Continua il corteggiamento dell’Inter a Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus, sabato protagonista di un’esultanza polemica durante la partita contro l’Udinese, continua ad essere accostato ai nerazzurri, tanto che lo stesso amministratore delegato del Biscione Beppe Marotta ha fatto una mezza ammissione prima della partita contro l’Atalanta a Bergamo.

Inter, Marotta: “Dybala? Tutte le opportunità vanno monitorate”

La punta argentina va in scadenza a parametro zero a giugno, una specialità per Marotta che ha mantenuto i contatti con la Joya: “Monitoriamo sempre le opportunità di mercato. L’amico che cercava in tribuna ero io? Di sicuro no, ero a casa… Dico che quando un giocatore della caratura di Dybala si avvicina a uno svincolo è normale che venga accostato a questo o quel club”.

Il dirigente nerazzurro ha poi ritratto la mano: “Però noi abbiamo un reparto offensivo composto da quattro attaccanti molto forti, siamo a posto. E’ giusto portare rispetto ai nostri attaccanti. Di loro Inzaghi è molto contento”.

Dybala, Barzagli: “Tutto può succedere”

Nello studio di Dazn anche un ex juventino come Andrea Barzagli ha aperto a un possibile futuro in nerazzurro di Dybala: “Nel calcio tutto è possibile. C’è da dire che l’Inter ha quattro ottimi attaccanti. Sarebbe parecchio in più, per adesso penso sia fantacalcio. Però mai dire mai“.

Chi invece è già convinto della Joya e l’ex attaccante dell’Inter Alessandro Altobelli, che alla Rai è stato chiaro: “Lo vado a prendere io a Torino per portarlo a Milano… Secondo me Dybala è uno di quei pochi giocatori rimasti che ha quell’invenzione e che ti può cambiare la partita in un attimo. È un ottimo giocatore e lo vedrei bene nell’Inter, eccome. Quando ti capitano certe occasioni non bisogna lasciarsele scappare”.

Dybala: “Sono successe cose di cui preferisco non parlare”

Dopo il match contro l’Udinese, l’attaccante della Juve si era espresso così sul suo futuro: “Ci sono state tante notizie, sono successe tante cose di cui preferisco non parlare. Non ho niente da dimostrare a nessuno. La società ha deciso che si parlerà a febbraio-marzo, io resto a disposizione del mister”. E l’Inter resta in agguato, pronta ad approfittarne.

OMNISPORT