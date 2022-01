Handanovic accoglie Onana: "Ho fiducia in me stesso"

11-01-2022 14:48

Quella della Supercoppa Italiana 2021 potrebbe essere l’ultima finale da titolare di Samir Handanovic con la maglia dell’Inter.

Il capitano nerazzurro sembra infatti destinato nella prossima stagione a fare un passo indietro a favore di André Onana, che l’Inter si è assicurata a parametro zero dall’Ajax.

Alla vigilia del match contro la Juventus, che può regalare ad Handanovic il secondo trofeo in nerazzurro dopo lo scudetto della scorsa stagione, l’ex Udinese ha però glissato il tema relativo al futuro, anche alla luce di un contratto in scadenza a giugno ancora da rinnovare: “Ben venga la competizione nello stesso ruolo. L’importante è avere fiducia in se stessi, non guardo al futuro. Vivo alla giornata, non faccio programmi a sei mesi”.

Handanovic ha poi parlato di come sia cambiato l’approccio degli avversari all’Inter dopo lo scudetto: “Adesso non ci facciamo più caso, ma ci guardano ‘da Inter’. Qualcosa è cambiato”

Infine, una battuta sulla Juventus e una, amara, sulle critiche ricevute per il gol subito da Immobile che ha interrotto la serie di sei clean sheets consecutivi per Handanovic:

“Per noi questa partita vuol dire tanto. Mi aspetto una Juventus tosta, come lo è sempre in particolare quando gioca contro l’Inter. Non è una partita uguale alle altre. Il gol contro la Lazio? Quando l’Inter non piglia gol è la difesa che non piglia goal, quando l’Inter piglia gol è Handanovic che piglia gol. Ma tutti fanno errori”.

OMNISPORT