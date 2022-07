Serie A, Inter: tutto fermo per il difensore

28-07-2022 09:05

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi decida spazio per parlare della situazione legata alla ricerca del difensore da parte dell’Inter. Al momento i nerazzurri infatti hanno messo in stand-by la trattativa per Nikola Milenkovic, in quanto non hanno avuto dalla proprietà il via libera per procedere.

Per tornare ad intervenire sul mercato infatti l’Inter ha la necessità di cedere giocatori e di acquisire un tesoretto tale che permetta a Suning di chiudere il mercato in attivo. Anche Francesco Acerbi è stato sondato come possibile innesto difensivo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE