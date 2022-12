Serie A, Juventus: il nuovo organigramma sarà a guida tecnica

08-12-2022 10:51

La Juventus è impegnata nell’organizzazione e nella creazione del nuovo CDA, che verrà annunciato dopo la riunione del 18 gennaio. In questi giorni si stanno facendo tanti nomi suggestivi per il nuovo organigramma, come il ritorno di Beppe Marotta, ora all’Inter, o l’ingresso in società della leggenda Alessandro Del Piero.

Come scrive Tuttosport nella giornata di oggi, tuttavia, pare molto difficile vedere questo tipo di nomi, dato che la proprietà sembra intenzionata a creare un CDA formato da tecnici, dunque senza legami col mondo del pallone: esperti di revisione di bilanci, legali specializzati in diritto amministrativo, fiscalisti etc.