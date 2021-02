Serie A, Juventus: la Leggenda continua ancora

La Juventus di Andrea Pirlo sta vivendo la stagione più anomala degli ultimi 10 anni. Mai come ora, infatti, si ha l’impressione che sia in atto una rivoluzione non solo all’interno dell’ambiente bianconero, ma in seno a tutta la Serie A. Nuove contendenti, che fino agli anni scorsi non si sognavano neanche di impensierire il club di Andrea Agnelli, ora gli sono avanti in classifica e guardano tutti dall’alto in basso.

Primo tra tutti gli elementi di discontinuità troviamo ovviamente l’allenatore: Andrea Pirlo, leggenda del calcio mondiale al suo primo vero anno da tecnico professionista, si sta trovando a gestire un ringiovanimento della rosa che sicuramente non lo sta aiutando nell’impresa di rispettare gli altissimi standard imposti da Antonio Conte prima e da Max Allegri poi (tralasciamo la triste parabola di Sarri che, nonostante abbia sì vinto lo scudetto, non ha davvero mai dato l’impressione di sentirsi a suo agio sulla panchina di una squadra su cui aveva gettato tanto fango ai tempi di Napoli). Tra tutti questi elementi di cambiamento, una sola certezza rimane stabile nel mondo bianconero: Gianluigi Buffon.

E proprio Super Gigi sembra intenzionato a non arrendersi e a continuare la propria carriera da calciatore con la maglia bianconera cucita sul petto. Quasi 20 anni di Juve (2001-2018; 2019-presente) con un solo “sbandamento” vero e proprio, quell’anno trascorso a Parigi per inseguire il sogno Champions League mai raggiunto e solo sfiorato per ben 3 volte (2003 contro il Milan – 2015 contro il Barcellona – 2017 contro il Real Madrid).

Con il contratto in scadenza a giugno 2021, il più grande portiere della storia del calcio ha raggiunto un accordo con il Presidente della Juventus Andrea Agnelli per continuare almeno un’altra stagione, sempre alla ricerca di quell’ossessione chiamata Champions League. A 43 anni suonati (compiuti il 28 gennaio), Buffon continuerà dunque a difendere i pali della Vecchia Signora per un altro anno, alimentando la sua leggenda e i sogni di tantissimi bambini.

