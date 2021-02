Serie A, Verona-Juventus: probabili formazioni

E’ una Juventus in cerca della solita continuità che quest’anno pare un pòl mancare ai bianconeri, quella che si prepara alla trasferta del Bentegodi contro l’Hellas.

Un match nel quale gli 11 di Andrea Pirlo, al momento terzi in classifica, andranno a caccia dei tre punti per rimanere in scia di Inter e Milan, distanti rispettivamente otto e quattro lunghezze. I padroni di casa invece, che hanno già fermato la Vecchia Signora sul pari nella sfida di andata, terminata sul punteggio di 1-1, cercheranno un risultato positivo per sognare ancora un posto in Europa League e continuare a disputare un ottimo campionato come fatto fin’ora.

Juric, per la gara contro i bianconeri, dovrebbe affidarsi al consueto 3-4-2-1, con Barak e Zaccagni alle spalle di Lasagna. Situazione di piena emergenza dall’altra parte per Andrea Pirlo, che dovrebbe optare per il 4-4-2. Contro il Verona, infatti, mancheranno Chiellini, Bonucci, Cuadrado per infortunio e Danilo per squalifica. Tandem d’attacco obbligato vista l’assenza di Dybala e le precarie condizioni fisiche di Morata, con Kulusevski che affiancherà Cristiano Ronaldo.

PROBABILI FORMAZIONI:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

Juventus (4-4-2): Szczesny; Dragusin, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Ramsey, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

OMNISPORT | 26-02-2021 11:20