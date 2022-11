Serie A, Juventus: Locatelli verso il rinnovo

22-11-2022 12:26

Manuel Locatelli è ormai un punto fermo della Juventus di Massimiliano Allegri. Arrivato lo scorso anno dal Sassuolo dopo un’Europeo da protagonista, il classe 1998 ha affrontato una prima stagione in bianconero fatta di alti e bassi, mentre è in leggera crescita in questa prima parte di stagione. Le difficoltà principali sono derivate dal fatto di essere stato schierato spesso fuori ruolo, dovendo giocare davanti alla difesa per l’assenza di parecchi giocatori.

Ora, il quotidiano torinese Tuttosport parla di un prossimo rinnovo per l’ex Milan, con un nuovo accordo che dovrebbe chiudersi fino al 2027, rendendo Locatelli ancora più centrale nel progetto bianconero.