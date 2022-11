Serie A, Juventus: McKennie non è incedibile

21-11-2022 15:19

Weston McKennie sarà protagonista ai Mondiali in Qatar con la maglia degli Stati Uniti, con l’obiettivo di raggiungere almeno la fase ad eliminazione diretta. McKennie, che ha avuto molti problemi fisici in questo 2022, sembra non rientri nella lista degli incedibili della Juventus.

Come riportato da calciomercarto.com, dove aver rifiutato le destinazioni estive (Aston Villa e Monaco su tutte), la Juventus sembra pronta a valutare offerte tra i 25 e i 30 milioni di euro. Non si esclude un trasferimento a gennaio, ma tutto sembra impostato verso una partenza a giugno.

Il Tottenham è alla finestra, con la Juventus che spera in un ottimo Mondiale per Mckennie così da poterlo vendere per una cifra importante.