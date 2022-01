Serie A, Juventus: Morata ha ancora in testa il Barcellona

08-01-2022 23:15

Le parole di Allegri alla vigilia della gara col Napoli sembravano aver chiuso il caso, ma è evidente che non è così. Alvaro Morata sa benissimo che i bianconeri difficilmente riscatteranno il suo cartellino dall’Atletico a fine stagione, e ormai pare che abbia in testa solamente il Barcellona di Xavi, col quale avrebbe già un accordo.

A riportarlo è il quotidiano spagnolo AS, che suggerisce come i tre club coinvolti abbiano già raggiunto un accordo di massima, ma il problema rimane che la Juventus deve trovare un sostituto entro la fine del mercato al suo numero 9. Impresa non facile dato il costo degli attaccanti in questo periodo e la scarsa disponibilità economica della Vecchia Signora.

