Serie A, Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali

06-01-2022 20:02

Juventus-Napoli si giocherà regolarmente. I dubbi sulla disputa del big-match della prima di ritorno, preceduta da una vigilia molto tormentata a causa del focolaio di Coronavirus che ha colpito il club azzurro, erano caduti già da diverse ore, dopo che la squadra di Luciano Spalletti era regolarmente partita per il Piemonte, pur senza il tecnico toscano, fermato dal virus.

La distinta degli schieramenti ufficiali ha però dato un particolare in più, ovvero la presenza in campo dei tre giocatori che erano stati fermati dalla Asl 2 di Napoli poco dopo l’arrivo a Torino: Rrhamani, Lobotka e Zielinski saranno in campo dall’inizio.

Queste le formazioni ufficiali. Per il Napoli in panchina andrà il vice di Spalletti Marco Domenichini, nonostante i contatti con soggetti positivi nelle ultime ore.

Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All.: M. Allegri.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: M. Domenichini.

OMNISPORT