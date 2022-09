Serie A, Juventus, per l'estate si punta a Evan Ndicka

28-09-2022 13:57

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, la Juventus sta lavorando in ottica difensori centrali, specialmente pensando a coloro con il contratto in scadenza al 30 giugno 2023. Si era pensato per esempio a Grimaldo del Benfica, che tuttavia sta parlando coi lusitani per il possibile rinnovo di contratto. Ora, ecco un altro nome che riscuote un discreto apprezzamento: Evan Ndicka, transalpino classe 1999 in forza all’Eintracht Francoforte già accostato al Milan in estate.

La Juve, che ha ottimi rapporti con l’Eintracht avendo portato a termine ben due trattative in estate (l’acquisto di Kostic e la cessione in prestito di Luca Pellegrini) potrebbe essere avvantaggiata nel confronto con le solite big di Premier pigliatutto (Manchester United su tutte) e acquistare il cartellino di Ndicka a gennaio, pagando una piccola cifra simbolica