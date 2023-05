L’amministratore del Bologna al termine del Premio Bulgarelli: “Thiago Motta? Noi vogliamo fare un percorso con lui, dobbiamo rimanere concentrati sul finale”

15-05-2023 14:45

Al termine del Premio Bulgarelli tenutosi a Bologna, l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, ha trattato diverse tematiche ai microfoni dei cronisti presenti. Come riportato da Tuttomercatoweb, il dirigente dei rossoblù ha dichiarato: “Adesso l’allenatore, la squadra e tutti noi siamo concentrati sul finale di stagione, perché siamo ancora in corsa per arrivare ad un traguardo importante, ovvero l’ottavo posto, quindi ci sarà tempo alla fine di questo campionato per poter delineare le strategie per la prossima stagione”.

Sulla situazione dei rossoblù il dirigente del Bologna ha dichiarato: “Siamo partiti con qualche difficoltà ad inizio stagione, poi abbiamo fatto una grande rimonta in termini di prestazioni e classifica con l’arrivo di Thiago Motta. Nelle ultime partite comunque abbiamo affrontato squadre importanti. Una flessione ci può stare, ma come dice Thiago, la squadra dà sempre delle risposte a quello che lui chiede. Ci sono le premesse per fare un buon finale di stagione, quindi concludere nella parte sinistra della classifica o comunque arrivare all’ottavo posto che per noi è un obiettivo importante”.

Riguardo il futuro di Thiago Motta, Fenucci ribadisce: “Al di là del contratto (fino al 2024, ndr), spero che ci sia da parte sua – come c’è da parte nostra – la convinzione di fare un percorso insieme. Per quanto riguarda la programmazione, è comunque in corso, Sartori e il suo team stanno lavorando. La scorsa settimana abbiamo fatto una riunione sullo scouting: abbiamo visionato dal vivo più di 1400 partire quest’anno. I nomi e i possibili rinforzi ci sono, ma per parlarne con il mister aspettiamo la fine della stagione, perché dobbiamo rimanere concentrati sul finale”