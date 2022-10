31-10-2022 11:44

Alle spalle del super Napoli di Luciano Spalletti c’è la solidissima Atalanta. La Dea sta disputando un inizio di stagione spettacolare, con nuovi eroi e più tempo per preparare al meglio le partite di campionato.

Atalanta, i numeri da record dell’anti Napoli per eccellenza

Il Napoli sta viaggiando ad un ritmo insostenibile per tutti, ad eccezione dell’Atalanta. La squadra bergamasca è seconda in classifica, a -5 dai partenopei. I numeri della Dea sono eccezionali: otto vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta (contro la Lazio di Maurizio Sarri).

Un ruolino di marcia impressionante. Grazie al successo ai danni dell’Empoli, sono otto le vittorie nelle prime 12 giornata di Serie A: record assoluto per l’Atalanta. Solo il Napoli ha ottenuto gli stessi punti dell’Atalanta in trasferta: 16 (altro primato nella storia del club bergamasco). Il bottino di 27 punti è il top di sempre per l’Atalanta dopo 12 giornate (precedente primato era di 22).

Atalanta, tanti volti nuovi alla guida della Dea

Salutati in estate diversi elementi, tra cui Matteo Pessina e Remo Freuler, Gian Piero Gasperini ha trovato nuovi giovani ai quali affidarsi. Ederson, Caleb Okoli, Brandon Soppy e Ademola Lookman hanno già lasciato il loro segno.

Più che positivo l’impatto di Ademola Lookman. In 12 gare di campionato, l’ex Leicester ha già segnato cinque gol (l’ultimo contro l’Empoli). Ad oggi, è il miglior marcatore stagionale della Dea. Tra i debuttanti in Serie A, solo Khvicha Kvaratskhelia ha fatto meglio.

Atalanta senza impegni europei e protagonista in Italia

Una chiave di lettura per comprendere il grande inizio di campionato dell’Atalanta sta, sicuramente, nel fatto che la Dea non è impegnata nelle coppe. Complice il deludente ottavo posto della passata stagione, il club è rimasto fuori dall’Europa.

Un fallimento che si è trasformato in una grande opportunità. Gian Piero Gasperini ha la possibilità di allenare al meglio il gruppo e di concentrarsi solo sul campionato. Quella che sembrava una stagione di transizione, si sta rivelando un’annata d’oro. E sabato è in programma il big match Atalanta-Napoli.