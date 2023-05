Serie A, l’Atalanta supera per 3-1 l’Hellas Verona

I veneti non approfittano del passo falso della Cremonese, i bergamaschi mettono fine alle due sconfitte e superano il Milan: Holjlund cala il tris

20-05-2023 19:57

Finisce il match tra Atalanta ed Hellas Verona: 3-1 il risultato finale. Termina il periodo negativo dei padroni di casa. Dopo due sconfitte consecutive, i bergamaschi guidati da Gasperini tornano a conquistare tre preziosi punti per il finale di stagione. Seconda sconfitta consecutiva per l’Hellas Verona che non approfitta del passo falso della Cremonese. Decisivo per il futuro dei veneti sarà il risultato che otterrà domani lo Spezia.

A passare dopo 11 minuti sono gli ospiti grazie a Darko Lazovic. Il vantaggio dei veneti dura poco: al minuto 22 Davide Zappacosta pareggia i conti e rimette in vita l’Atalanta con un preciso diagonale. I padroni di casa, dopo pochi minuti del secondo tempo, ribaltano il risultato sfruttando un errore di Montipò: Pasalic ringrazia e, al minuto 53, porta i suoi in vantaggio. Il match si chiude definitivamente al minuto 63 quando il danese, classe 2003, Høljlund sigla il terzo gol.