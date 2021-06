Serie A: l’ipotesi “spezzatino” fa infuriare i tifosi

Niente più contemporaneità. La Serie A va verso una nuova svolta in termine di orari. Nel corso della prossima assemblea di Lega che si terrà il prossimo lunedì all’ordine del giorno c’è anche la possibilità di aumentare gli slot orari. In questo momento ne sono previsti 8 che potrebbero arrivare a 10 chiudendo di fatto la possibilità di gare in contemporanea nella prossima stagione.

Lo spezzatino della serie A

Già da anni si va verso la direzione di una serie A sempre più spezzettata. Gli slot televisivi sono passati da 5 a 8 soltanto un paio di anni fa nella stagione 2018/2019 e ora si va in una direzione ancora più marcata: evitare la contemporaneità e dare ai tifosi la possibilità di vedere di fatto tutte le partite, ma in questo modo si toglie anche un po’ il bello che il calcio offriva in passato.

La fine di Tutto il Calcio

Un appuntamento storico, se questa nuova riforma dovesse passare, è quello della fine di una storica trasmissione come Tutto Il Calcio come scrive anche l’ex giornalista Rai, Riccardo Cucchi: “Se passerà in Lega questa proposta avremo 10 partite in 10 orari diversi. Tutto il Calcio non esisterà più dopo 61 anni. Ci saranno, invece, 10 radiocronache integrali. Tutto cambia e la nostalgia è una pessima consigliera. Mi chiedo però se è quello che vogliono i tifosi”.

I tifosi: Colpa del calcio moderno

La proposta della serie A fa discutere i tifosi. C’è chi riporta in discussione il caso Super Lega: “Era quello il problema per molti. Quindi ora vi prendete tutto ciò che viene e ve lo fate piacere”. E ancora: “Mi raccomando però, diciamo No alla Super Lega perché il calcio è del popolo. Poi il popolo deve farsi 4 abbonamenti in tv e uno per la connessione a internet e forse diventa tutto a posto”.

Ma c’è anche chi vede questa riforma come una nuova possibilità per i tifosi: “Però la domanda può essere: ma un tifoso in questo modo non è favorito visto che può guardare tutte le partite? Sarebbe abbastanza strano che un appassionato di calcio voglio degli eventi in contemporanea che necessariamente non potrà vedere”. In molti però accusano DAZN, l’emittente che nella prossima stagione detiene i diritti della massima serie: “Spendono milioni per avere tutta la Serie A e poi richiedono lo spezzettamento del campionato per evitare guai di rete. Ma investire un po’ sui server?”.

SPORTEVAI | 04-06-2021 10:31