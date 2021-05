Super Lega, Uefa verso la squalifica: juventini contro tutti

La Champions 2020-21 si è chiusa con il trionfo del Chelsea in finale sul Manchester City. Come sarà la prossima edizione? L’Uefa potrebbe usare il pugno duro contro le tre “ribelli” che ancora fanno formalmente parte del progetto Super Lega. Il presidente Ceferin, intervistato ieri da Alessandro Alciato per Sky Sport, non è entrato nel merito, ma ha ribadito a chiare lettere che non c’è alcuna possibilità di dialogo con Juventus, Real Madrid e Barcellona. E oggi alcuni organi di stampa ventilano la possibilità di una clamorosa esclusione delle tre big dalle coppe, per una o addirittura due stagioni.

Juve, Allegri senza coppa?

Il Corriere dello Sport, ad esempio, titola in prima pagina: “Allegri senza coppa”. E nel sommario: “L’Uefa prepara la stangata”. Il giornalista Paolo Ziliani condivide preoccupazioni e timori: “Ceferin rilascia un’intervista a Sky Sport da far tremare i polsi: Juventus, Real e Barca hanno 244 club contro. Vogliono ancora la Super Lega? La giochino. Ma se pensano di salvarsi con i ricorsi, si sbagliano”. Caustico invece il giudizio di Fabrizio Biasin: “La sensazione è che la priorità di Ceferin non sia ‘cercare soluzioni per salvare il pallone’ ma ‘vendicarsi per l’affronto Super League‘. Il calcio (che, ricordiamolo, è virtualmente fallito) è nelle mani di un signore molto incazzato. Andiamo bene”.

Squalifica in arrivo, juventini furiosi

Sui social i tifosi bianconeri sono contro tutti. “Ceferin deve andar via, per incapacità di gestione e sopratutto perché deve iniziare a capire che l’Uefa non è di sua proprietà”. E ancora: “I due club più potenti di Spagna e quello più importante d‘Italia gli sono contro, anche la Fifa briga contro di lui: questo pagliaccio ha le ore contate”. Qualcun altro è meno combattivo: “Ma intanto, visto che è naufragato, non sarebbe meglio uscire formalmente da un progetto che ormai è morto e sepolto per evitare problemi?”. I tifosi delle altre squadre sembrano quasi divertiti dalla situazione: “Scusate, siete dentro la Super Lega? E allora giocate la Super Lega, fate un triangolare Juventus, Real e Barcellona“. E ancora: “Ma se il calcio è fallito perché la Juve dà 9 milioni ad Allegri?”. E qualche tifoso del Napoli esce allo scoperto: “I regolamenti vanno rispettati, Agnelli non lo ha fatto e ora deve pagarne le conseguenze”.

SPORTEVAI | 30-05-2021 09:52