Napoli-Juve è già partita sul web, polemica social

Con il tweet del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è ufficialmente aperta l’era di Luciano Spalletti alla guida della squadra azzurra. L’allenatore toscano, chiamato a sostituire Gennaro Gattuso, torna in panchina dopo l’addio all’Inter nel 2019. Con i partenopei, Spalletti ha firmato un biennale e dovrebbe guadagnare circa 3 milioni di euro più bonus a stagione.

L’accordo tra il Napoli e l’ex allenatore della Roma è soltanto l’ennesimo sussulto di una settimana a dir poco movimentata per il calcio italiano. Una settimana che ha visto gli addii a Inter e Lazio di Antonio Conte e Simone Inzaghi, con il primo alla ricerca di una probabile avventura all’estero e il secondo a sostituirlo proprio sulla panchina dei freschi campioni d’Italia. Senza, ovviamente, dimenticare il cambio di guida in casa Juve, con il saluto ad Andrea Pirlo e il ritorno in bianconero di Massimiliano Allegri.

Varriale e Zampini accendono Napoli-Juve sul web

Proprio sull’asse Napoli-Torino, si accende una delle prime querelle della nuova stagione, tra il vicedirettore di RaiSport, Enrico Varriale, e l’avvocato opinionista di fede juventina, Massimo Zampini. Tutto nasce dal tweet con cui Varriale saluta l’arrivo a Napoli di Spalletti:

Anni fa con Luciano Spalletti fummo ospiti al Meeting di Ischia. In quelle piacevoli giornate l’allora allenatore della Roma manifestò spesso la sua convinzione sulle grandi potenzialità della piazza napoletana. Il compito non è facile ma la motivazione è forte e di antica data.

Un tweet che, come spesso accade ultimamente a Varriale, scatena l’ironia dei tifosi sui social, che criticano le prese di posizione un po’ troppo palesemente pro-Napoli, del vicedirettore. Tra i primi a commentare c’è proprio Zampini, che ironicamente scrive: “È assolutamente impossibile distinguere questo account dal fake“. La risposta di Varriale non tarda ad arrivare e si limita a un semplice quanto eloquente e provocatorio hashtag “#Superlega“. A cui Zampini rilancia scrivendo: “Confermo quanto appena scritto nel tweet qui sopra: assolutamente indistinguibile“. Il botta e risposta tra i due si esaurisce qui, ma i tifosi non perdono occasione per schierarsi.

I commenti dei tifosi di Juve e Napoli

C’è chi chiede a Varriale: “È il vicedirettore di RaiSport o del Napoli?” e ancora: “Ma per Inzaghi all’Inter e Allegri alla Juve niente? O per Gattuso alla Fiorentina?”. Non manca ovviamente l’ironia: “Enrico, secondo me dovresti dirlo di che squadra sei, non tenerci sulle spine”, “Si vabbè, tutto bello. Adesso dicci la tua su Napoli Verona“, “Dimmi che tifi Napoli senza dirmi che tifi Napoli”.

Non mancano i commenti a favore del giornalista Rai: “Ma che male c’è se un giornalista commenta l’arrivo di un nuovo allenatore a Napoli?”, “Ma cosi importante è Varriale per voi?? bho” e poi: “A Zampini dà fastidio se non si parla sempre della Juventus, poi quando gli fanno presente che le vittorie sono la metà delle figuracce che fanno in giro per il mondo allora si offende. Permalosetto di un zampino”. Per molti poi la querelle è a livelli di scuole dell’obbligo: “Facciamo come i bimbi piccoli“. Quello che è certo è che è sempre e comunque polemica tra Juve e Napoli.

SPORTEVAI | 29-05-2021 17:11