Mercato Juventus: rivoluzione a centrocampo, torna di moda Aouar

La nuova Juventus di Max Allegri sta iniziando a prendere forma. La sensazione è che la rosa 2021/22 sarà estremamente diversa rispetto all’ultima edizione della squadra bianconera, allenata da Andrea Pirlo.

Il nuovo allenatore bianconero pare avere le idee chiare. In attesa di risolvere la questione CR7, si farà di tutto per dar vita ad un nuovo centrocampo. Tantissimi i giocatori attualmente in rosa che potrebbero fare le valigie.

Arthur, dopo una stagione mediocre, potrebbe essere inserito in un nuovo scambio (si parla anche di un ritorno di Miralem Pjanic). In uscita anche Rodrigo Bentancur, sempre che arrivi l’offerta giusta.

Pure Adrien Rabiot e Aaron Ramsey sarebbero in discussione. Dovesse arrivare una proposta adeguata, il loro addio potrebbe diventare una certezza. Il solo Weston McKennie sarebbe certo di restare anche per la prossima stagione.

Intanto la Juventus sarebbe pronta a farsi avanti, nuovamente, per Houssem Aouar, stella classe 1998 in forza al Lione. Il suo cartellino sarebbe quotato 30/40 milioni di euro, quindi prima la Vecchia Signora sarà costretta a vendere.

Houssem Aouar è stato accostato alla Juventus più volte. Attenzione anche al Real Madrid, altro club intenzionato a dare il via ad una rivoluzione interna. Per i bianconeri, ci sarebbe anche una suggestione ulteriore: Sergio Busquets, 32 anni, in uscita dal Barcellona.

OMNISPORT | 30-05-2021 09:14