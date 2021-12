Serie A, la Fiorentina dilaga con la Salernitana

11-12-2021 17:08

Tutto facile per la Fiorentina in casa contro la Salernitana. I viola hanno battuto 4-0 i campani raggiungendo così quota 30 punti in campionato. La squadra di Colantuono, invece, sempre più ultima in classifica.

Apre le danze Bonaventura, poi arriva la doppietta nel secondo tempo del solito Vlahovic, con un tiro da lontano e successivamente approfittando di un assist di Sottil dopo una bella giocata di quest’ultimo. Nel finale c’è gloria anche per Maleh, abile ad arrivare per primo su una ribattuta di Belec.

OMNISPORT