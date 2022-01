Serie A, la Fiorentina pensa a Joao Pedro

24-01-2022 19:54

La Fiorentina continua a rimanere vigile su Joao Pedro, capitano del Cagliari andato in gol lo scorso weekend proprio contro i vola (oltre ad aver sbagliato un calcio di rigore). L’interesse dei toscani per Joao Pedro, convocato oggi da Mancini per lo stage in vista del playoff mondiali, è concreto, anche se non convincono i termini dell’operazione.

Come scrive La Nazione ci sono stati alcuni contatti proprio in occasione del match tra le due squadre, con i rossoblù che hanno ribadito di non scendere sotto alla richiesta di 17 milioni di euro. La Fiorentina invece vorrebbe dilazionare l’operazione.

