Serie A, la Fiorentina pensa al dopo Vlahovic: le soluzioni della società

28-10-2021 11:49

La Fiorentina di Rocco Commisso sta iniziando a ragionare sulle prossime mosse di mercato. Dopo il mancato rinnovo di Dusan Vlahovic, non è chiaro se il giocatore sarà ancora in squadra al termine del mercato di gennaio. Come scrive La Nazione, il candidato principale per sostituire il giovanissimo centravanti è Borja Mayoral. L’idea degli uomini mercato è quella di imbastire un prestito a gennaio col Real Madrid (dato che ora Mayoral gioca/non gioca nella Roma) per poi riscattarlo a giugno, quando Vlahovic lascerà Firenze.

Più defilate le altre piste, più che altro per motivi economici. Domenico Berardi costa tra i 35 e i 40 milioni, ed inoltre non è una prima punta. Gianluca Scamacca invece costa almeno 25 milioni, cifra troppo alta al momento per le disponibilità della Viola. Ci sarebbe anche Belotti in corsa, ma il Gallo lascerà Torino, se se ne andrà, solamente a giugno, ma comunque la Fiorentina ha un canale privilegiato con l’entourage del giocatore.

