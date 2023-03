Serie A: la Fiorentina vola, pari tra Verona e Monza

I viola vincono contro la Cremonese, prossima avversaria nella semifinale di Coppa Italia.

12-03-2023 17:03

Incomincia a trovare un po’ di continuità la Fiorentina, che col successo sulla Cremonese per 2-0 si rimette in carreggiata per la conquista del settimo posto: sei vittorie e un pareggio per i ragazzi di Italiano nelle ultime sette gare giocate in tutte le competizioni. I viola espugnano lo Zini grazie ai gol di Mandragora e Cabral. Padroni di casa che restano ultimi in classifica.

Pareggio invece tra Hellas Verona e Monza: accade tutto a inizio ripresa, al gol del vantaggio di Verdi al 51′ ha risposto dopo appena 4′ Sensi. I gialloblu hanno cercato di rispondere allo Spezia senza trovare successo, non una grande prestazione della squadra brianzola che però resta in corsa per un posto in Europa.