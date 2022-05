Serie A, la Lazio pronta a inserirsi su chi scappa da Cagliari

24-05-2022 23:35

Il Cagliari è retrocesso in Serie B dopo una stagione davvero fallimentare, e la rosa che si presenterà ai nastri di partenza del campionato Cadetto sarà molto differente da quella che ha affrontato la A quest’anno.

Molti giocatori infatti, nonostante il pessimo rendimento di questa stagione, non saranno sicuramente disposti a farsi un anno in B, e inoltre hanno ingaggi che non sono e non saranno sostenibili per la Serie B.

Ecco che in tutto questo la Lazio, che necessita di grossi rinforzi in diverse zone del campo, stanno puntando al portiere Cragno e all’attaccante e capitano Joao Pedro. Infatti, Sarri è da tutta la stagione che chiede un altro portiere e un attaccante che possa dare il cambio a Immobile.