Serie A: la Lazio vince in rimonta, Fiorentina in extremis grazie a...Radu

14-08-2022 20:37

Debutto vittorioso, anche se al cardiopalma, per la Lazio di Maurizio Sarri in Serie A. I biancocelesti si sono imposti per 2-1 sul Bologna, dopo un avvio choc: al 6′ il portiere Maximiano, debuttante in Serie A, è stato espulso per aver bloccato il pallone fuori dall’area di rigore.

La Lazio in 10 ha subito il colpo e al 38′ ha capitolato, trafitta dal rigore di Arnautovic assegnato per fallo di Zaccagni su Sansone. Al 44′ è arrivata però la nuova svolta: Soumaoro è stato espulso per doppia ammonizione e si è tornati in parità numerica.

Nella ripresa i biancocelesti hanno reagito pareggiando grazie ad un’autorete di De Silvestri, favorita da una grande azione di Lazzari, e hanno trovato la rete del definitivo 2-1 con l’immancabile Ciro Immobile, che ha sfruttato una dormita della difesa emiliana.

Nell’altro match del pomeriggio, è terminata con la vittoria della Fiorentina per 3-2 la partita del Franchi contro la Cremonese: i viola sono passati in vantaggio due volte con Bonaventura e dall’esordiente Jovic, ma sono stati raggiunti dalla matricola, a segno con Okereke e Bianchetti. Nel finale, la papera di Radu su cross di Mandragora ha consegnato la vittoria ai viola.