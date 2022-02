Serie A, la Roma alla ricerca di un terzino destro

21-02-2022 21:08

Uno degli obiettivi mancati della Roma nel mercato di gennaio è senza dubbio il terzino destro, rinforzo chiesto a gran voce da José Mourinho fin dal suo insediamento nella Capitale in estate. A questo punto gli sforzi sono concentrati sulla prossima stagione, con Thiago Pinto che ha già individuato due nomi.

Tra questi c’è il nome di Noussair Mazraoui, che è in scadenza di contratto con l’Ajax ma è cercato con forza anche dal Borussia Dortmund. Ma non è finita qui, perchè un’altra idea porta a Bartosz Bereszynski della Sampdoria. Infine, tornando in Olanda, a un ex Ajax, piace tantissimo Sergiño Dest. Lo scrive Gazzetta.it.

