Serie A, la Roma blinda Tammy Abraham

La Premier League continua a seguire con fortissimo interesse il centravanti della Roma Tammy Abraham. Protagonista di una stagione da assoluto protagonista coi giallorossi, durante la quale ha infranto anche qualche record a livello di gol realizzati, Arsenal e Manchester United vogliono portarlo a tutti i costi in Inghilterra, ed è per questo che ora scende in campo direttamente la famiglia Friedkin.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, José Mourinho avrebbe fatto una richiesta specifica alla società: non vendere Abraham. Su di lui infatti lo Special One punta tantissimo per proseguire nel proprio lavoro, e desidera tenerlo in rosa anche a costo di rinunciare a una cifra importante.

