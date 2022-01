Serie A: la Roma prima domina, poi rischia ma vince a Empoli

23-01-2022 20:09

Una Roma che nel primo tempo mostra una faccia e nel secondo tempo un’altra vince 4-2 con l‘Empoli al Castellani la partita della ventitreesima giornata di Serie A, salendo al sesto posto in classifica staccando la Lazio e scavalcando momentaneamente la Fiorentina.

Serie A: la Roma domina il primo tempo a Empoli

Dopo un inizio di match in cui forse l’Empoli fa addirittura meglio, da metà del primo tempo la Roma cambia marcia. Al 22’ Zaniolo conclude col sinistro, Ismajli respinge in tuffo salvando Vicario. Al 24’ il primo gol: Sergio Oliveira prova da fuori area, il tiro sbatte su Abraham che controlla e in girata porta in vantaggio la squadra di Mourinho.

Al 33’, dopo una conclusione di Maitland-Niles servito da Zaniolo deviata in angolo da Vicario, colpo di testa di Mancini, salva la difesa, poi Abraham ribadisce in gol perché Vicario, prima della definitiva conclusione di Mancini, ha respinto oltre la linea. Al 35’ tocca a Sergio Oliveira mettere in rete un assist di Zaniolo, il quale firma poi il poker al 37’ servito da Mkhitaryan.

Serie A: l’Empoli accorcia ne distanze con due gol nella ripresa

Nella ripresa la Roma si addormenta e fa risvegliare l’Empoli: al 55’ Bandinelli serve Pinamonti che controlla e insacca l’1-4. Al 72′ la squadra di Andreazzoli accorcia ulteriormente le distanze con Bajrami, servito da Henderson, il cui tiro viene deviato da Mancini mettendo fuori gioco Rui Patricio. Il punteggio non cambierà più.

Serie A: una Roma a due facce, l’Empoli perde Marchizza

Una Roma, come spesso è capitato quest’anno, a due facce, in questo caso anche all’interno della stessa partita, ma Sergio Oliveira è andato a segno nella seconda partita su due coi giallorossi e si avvia a diventarne un unto fermo. L’Empoli invece ha perso Riccardo Marchizza, che al 40′ del primo tempo ha subito un bruttissimo infortunio al ginocchio e ha dovuto uscire dal campo in barella e in lacrime. Per conoscere l’entità esatta dell’infortunio bisognerà aspettare domani.

