Serie A, la Virtus Bologna piega in casa Verona

La squadra di Scariolo resta in vetta alla classifica insieme a Milano

29-01-2023 21:16

La Virtus Bologna ha battuto in casa la Tenezis Verona per 87-82 in una delle partite della diciassettesima giornata di campionato della Serie A di basket.

Partita complicata per le V Nere, che restano sempre al comando ma non riescono mai a staccare la squadra di coach Ramagli, che è restata in partita fino alla fine. Top scorer del match Bortolani (Verona) con 23 punti, per la Virtus i migliori sono Mickey con 18 punti e Belinelli con 15.

Grazie a questo successo la squadra di Scariolo resta in vetta alla classifica a quota 26 punti insieme a Milano.