Serie A, l'Atalanta vola al terzo posto, pari tra Udinese ed Hellas Verona

Oltre alla sconfitta della Juventus contro il Sassuolo, spazio ad altre due gare nel pomeriggio della decima giornata della Serie A. L’Atalanta del Gasp trova una vittoria fondamentale in trasferta con la Sampdoria e raggiunge il terzo posto, mentre l’Udinese di Luca Gotti viene fermata in casa da un Hellas Verona che non molla mai.

Sampdoria-Atalanta 1-3

SAMPDORIA (4-3-3): Audero, Dragusin, Yoshida, Colley (dal 66′ Ciervo), Murru (dal 57′ Chabot), Candreva, Askildsen, Thorsby, Silva, Gabbiadini (dal 66′ Quagliarella), Caputo

ATALANTA (3-4-2-1) Musso, Lovato, Palomino (dal 46′ Scalvini), de Roon, Zappacosta (dal 78′ Pezzella), Freuler, Koopmeiners, Mæhle, Pašalić (dal 59′ Pasalic), Malinovskyi (dal 78′ Miranchuk), Zapata (dall’86’ Piccoli).

GOL – Caputo (S), Zapata (A), Askildsen (Aut, S), Ilicic (A)

ASSIST – Thorsby (S), Zappacosta (A), Zappacosta (A)

NOTE: AMMONITI – Palomino (A), Askildsen (S), Thorsby (S), Colley (S), Ilicic (A), Freuler (A), Chabot (S)

ESPULSI – Nessuno

La cronaca in breve:

Sampdoria che passa in vantaggio al 10′ con Ciccio Caputo: imbucata in profondità di Thorsby per l’azzurro che si invola a campo aperto e col mancino punisce Musso, piazzandola all’angolino. L’autorete al 17′ di Askildsen rimette in carreggiata la Dea, che mette la freccia grazie a Zapata al 21′: azione fotocopia dell’1-1, con Zappacosta che dalla sinistra fa piovere al centro un pallone morbido su cui il colombiano è ancora bravissimo a deviare in porta di testa.

La chiude poi Josip Ilicic allo scadere, con un azione personale nella quali si accentra da destra e buca Audero col mancino.

Udinese-Hellas Verona 1-1

Udinese (3-4-2-1): Silvestri; Rodrigo Becão, Nuytinck, Samir; Molina (84′ Samardzic), Arslan (68′ Makengo), Walace, Udogie (84′ Soppy); Pereyra, Success (63′ Stryger Larsen); Beto. All.: Gotti.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (46′ Dawidowicz), Migel Veloso, Magnani; Sutalo (73′ Ilic), Tamèze, Hongla (46′ Lazovic), Faraoni; Lasagna (46′ Capriari), Barak; Kalinic (66′ Simeone). All.: Tudor.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido.

Gol: 3′ Success (U), 83′ rig. Barak (HV).

Assist: Arslan (U, 1-0).

Note – Recupero: 1+5. Ammoniti: Dawidowicz, Rodrigo Becão, Ilic.

La cronaca in breve:

Success trova il gol del vantaggio friulano al terzo minuto: alla prima da titolare, primo gol in Serie A dell’attaccante nigeriano ex Watford e Malaga, abile a ricevere da Arslan e girarsi su Ceccherini, ad approfittare del movimento di Beto e a battere Montipò con un rasoterra angolatissimo. Il pareggio degli uomini di Igor Tudor arriva al minuto 83 grazie ad un rigore del solito Barak.

