Serie A Lazio: brutti i numeri con le piccole

Quinto posto in Serie A a un punto dal quarto occupato dall’Atalanta e seconda posizione nel gruppo E di Europa League Questo lo score della Lazio alla nuova sosta per le Nazionali, figlio anche del ritiro imposto alala squadra dopo la batosta contro l’Hellas Verona.

I numeri del campionato biancoceleste dicono che la squadra di Sarri si comporta molto meglio con le grandi rispetto a quando sfida le piccole. Come riporta Il Corriere dello Sport la Lazio è terza nella classifica degli scontri diretti tra prime della classe (considerate anche Fiorentina e Bologna). In sei scontri diretti ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e due sconfitte per un totale di 10 punti (media 1,67).

Viceversa, con le squadre della parte destra della classifica sono arrivati 11 punti con una media di 1,83 a gara. Peggio ha fatto solo la Juventus con 10 punti in 7 partite (media 1,43).

