Serie A, Lazio-Crotone: probabili formazioni

La 27a giornata di Serie A si apre oggi pomeriggio alle 15.00 con la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Crotone.

Momento per nulla facile per i capitolini che arrivano da due ko consecutivi e rischiano seriamente di vedere compromessa la rincorsa per un posto nella prossima Champions League, i calabresi invece hanno ritrovato la vittoria nell’ultimo turno grazie ad un pirotecnico 4-2 al Crotone.

Saranno due le assenze per Simone Inzaghi: mancheranno, infatti, Luiz Felipe e Lazzari. Sarà quindi la difesa ad avere un po’ di problemi anche in vista del ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco. Il modulo però non cambia e si rimane con il classico 3-5-2.

Per Serse Cosmi sono due gli assenti anche se sono sulla via del recupero. Si tratta di Cigarini e Marrone. I rossoblù scenderanno in campo con il 3-5-2 che bene ha fatto con il Torino.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Messias, Reca; Ounas, Simy. All. Cosmi

