Serie A, Lazio-Empoli: le formazioni ufficiali

08-01-2023 14:17

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Lazio-Empoli, partita dell’Olimpico valida per la 17° giornata di Serie A Tim.

La Lazio ha segnato 47 reti in 24 incroci contro l’Empoli in Serie A, una media 1.96 gol a partita, la più alta per i biancocelesti contro una singola avversaria affrontata almeno 20 volte nella competizione.

Queste le scelte dei due allenatori:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti.