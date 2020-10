Serie A, Lazio-Inter 1-1: pari e polemiche. Due espulsi

E’ teminato in parità, 1-1, il big match del pomeriggio della terza giornata di Serie A tra Lazio e Inter: alla rete di Lautaro Martinez nel primo tempo ha replicato nella ripresa Milinkovic-Savic con un colpo di testa. Gara nervosa, un espulso per parte (Immobile e Sensi). La squadra di Conte sale a a quota 7 punti in classifica, al secondo posto, la Lazio è ottava a 4 punti.

LA GARA

Prima mezz’ora molto buona della Lazio, che mette in difficoltà l’Inter sulle fasce ma crea poco in avanti, Handanovic è impegnato seriamente solo una volta da Luis Alberto. La squadra di Conte passa alla prima vera palla gol: Lautaro Martinez al 30′ approfitta di un rimpallo vinto da Perisic e d’opportunismo batte Strakosha.

L’undici di Simone Inzaghi è penalizzato dagli infortuni: al 15′ Radu è costretto ad uscire per un problema muscolare, dentro Bastos. Al 34′ fuori anche l’esterno Marusic, deve entrare il neo acquisto Fares.

In avvio di ripresa l’Inter ha una grande chance di raddoppiare con Lukaku, che mette a lato dopo un bel duetto con il compagno di reparto Lautaro. Poi lo stesso attaccante argentino e Perisic vanno vicini al 2-0.

Nel momento migliore dell’Inter la Lazio pareggia: al 55′ Acerbi pesca in area Milinkovic-Savic, che di testa anticipa tutti e non dà scampo ad Handanovic. I nerazzurri subiscono il contraccolpo psicologico e i biancocelesti sfiorano il vantaggio con Parolo poco dopo. Il forcing dei padroni di casa si fa asfissiante, la Lazio inanella occasioni con Luis Alberto ed Immobile, si salva l’Inter.

Nuova svolta della gara al 69′: duro intervento di Vidal su Immobile, che reagisce tirando una manata al centrocampista cileno. L’arbitro decide di espellere il bomber campano per fallo di reazione, e di ammonire il giocatore nerazzurro pe l’intervento scorretto.

Nell’ultima parte di gara l’Inter in superiorità numerica attacca a pieno organico, mentre la Lazio punta sulle ripartenze per fare male agli ospiti. All’86’ Brozovic dal limite supera Strakosha con un tiro improvviso ma colpisce il palo.

Grande nervosismo nel finale, l’espulsione di Sensi riequilibra le due squadre: il centrocampista nerazzurro spinge ingenuamente Patric a gioco fermo e si fa cacciare.

OMNISPORT | 04-10-2020 17:02