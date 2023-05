Serie A 2022-2023, Lazio-Lecce: le probabili formazioni

Sarri conferma Marcos Antonio in regia, Zaccagni dovrebbe stringere i denti ed esserci. Ballottaggio Gonzalez – Oudin per gli ospiti

12-05-2023 08:31

Apre il programma della 35a giornata di Serie A l’incontro di oggi alle 20:45 all’Olimpico di Roma tra Lazio e Lecce. Sono due squadre a caccia di riscatto e di punti per i rispettivi obiettivi. Maurizio Sarri conferma Marcos Antonio in regia, Zaccagni stringerà i denti per fare parte del tridente completato da Immobile e Anderson. Dall’altra parte, Ceesay avrà l’appoggio di Strefezza e Di Francesco, si giocano una maglia da titolare Gonzalez e Oudin.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.