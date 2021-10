Serie A, Lazio: Luis Alberto corteggiato da due big

26-10-2021 20:21

Potrebbe essere lontano dalla Capitale il futuro del trequartista brasiliano Luis Alberto. Il rapporto col Comandante Maurizio Sarri non è mai decollato e si porta dietro scorie fin dal ritiro estivo, quando il brasiliano non si presentò immediatamente cercando di convincere la società a cederlo.

Ora, come riporta il portale iberico esperto di mercato El Gol Digital, il Mago ha attirato interessi in patria dato anche le tre panchine consecutive a cui lo ha costretto Sarri. Nello specifico, si tratta di Siviglia e Atletico Madrid. L’azione dei colchoneros sembra però essere più un disturbo che un vero interesse, in quanto già ben coperti in quella zona di campo.

Sarri non è ancora stato in grado di far coesistere Luis Alberto, che per anni ha fatto sfaceli con Inzaghi in panchina, con il titolare Milinkovic-Savic.

OMNISPORT