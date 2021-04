Serie A, Lazio-Milan: le probabili formazioni

All’Olimpico di Roma si chiude la 33a giornata del campionato di Serie A. Il match tra biancocelesti e rossoneri è un vero e proprio spareggio per la zona Champions League: entrambe le formzioni infatti, vogliono centrare un posto valido per partecipare alla prossima Coppa Europea.

Qualche problema a centrocampo per Inzaghi, che dovrà fare i conti con le condizioni fisiche non ottimali di Lucas Leiva e Luis Alberto: al momento entrambi dovrebbero partire fuori, con Cataldi e Andreas Pereira candidati per giocare dal primo minuto. Ai box anche Caicedo ed Escalante, che non verranno convocati da Inzaghi.

Stefano Pioli si presenta all’Olimpico con una novità in particolare: vista l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, al centro dell’attacco ci sarà Mario Mandzukic. L’attaccante croato sarà per la prima volta titolare dopo aver giocato un totale di 37 minuti nelle ultime due partite.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Pereira, Fares; Correa, Immobile. All. S.Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic. All. Pioli

OMNISPORT | 26-04-2021 12:42