Serie A: Lazio-Udinese, 4-4 folle all'Olimpico

02-12-2021 23:03

Partita folle all’Olimpico. La Lazio va sotto nel primo tempo 3-1, ribalta tutto nel secondo ma viene raggiunta all’ultimo secondo: 4-4 alla fine.

Nel primo tempo i biancocelesti crollano 3-1. L’Udinese passa in vantaggio con un bello stacco di testa di Beto. I padroni di casa reagiscono e ci provano in tutti i modi ma al 32′ l’attaccante portoghese firma la doppietta solo davanti a Reina dopo una cavalcata solitaria. La Lazio accorcia subito con un tocco ravvicinato di Immobile servito da Felipe Anderson. Alla fine dei primi 45′, gli ospiti trovano il terzo gol con Molina dopo una splendida ripartenza.

Nel secondo tempo la Lazio parte fortissima e accorcia prima con Pedro e poi pareggia con un destro a giro bellissimo di Milinkovic. Le due squadre restano in dieci per due ingenuità di Patric e Molina. I biancocelesti spingono e all’80’ trovano la rete del 4-3 con uno stacco di testa di Acerbi. All’ultimo secondo però la beffa per la squadra di Sarri: schema su punizione al 99′, Arslan tira e beffa Reina. Alla fine è 4-4.

OMNISPORT