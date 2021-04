Serie A: le cifre e le curiosità della trentesima giornata

Ecco alcune delle cifre e delle curiosità riguardanti la trentesima giornata di Serie A. Cominciamo da Zlatan Ibrahimovic e dal Milan. Il Parma è una delle vittime preferite dello svedese, che ha segnato 10 gol in carriera ai ducali, tante quante quelle contro il Palermo e la Roma. L’ultimo successo degli emiliani contro i rossoneri risale al 4-2 a San Siro del 16 marzo 2014, da allora due pareggi e cinque successi del Milan, che ha segnato nelle ultime sette trasferte di campionato contro il Parma, l’ultima senza gol è del 24 marzo 2010 quando perse 1-0.

L’Inter ha la miglior percentuale realizzativa sui tiri in porta di questa serie A: il 16,2%. All’estremo opposto c’è il Cagliari col 9,5%. I nerazzurri hanno mancato l’appuntamento con il gol solo una volta, nel 2013, nelle ultime 37 sfide di Serie A contro i sardi, che hanno vinto solo due delle ultime 19 trasferte di Serie A in casa dell’attuale capolista, e l’ultima volta che non hanno preso gol risale allo 0-0 dell’8 marzo 1992, da allora i nerazzurri hanno realizzato 47 reti in 22 incontri.

Cristiano Ronaldo contro il Genoa ha sempre segnato tutte le volte che lo ha incontrato in Serie A: 5 gol in 4 partite contro i rossoblu, che è un suo record contro un’avversaria da lui affrontata nei cinque campionati nazionali per club più importanti d’Europa. Tra le prime sette squadre in classifica, la Juventus è quella che ha guadagnato meno punti contro le formazioni attualmente nella metà bassa della classifica: 33 in 15 gare, mentre solo il Torino (12) ha pareggiato più match del Genoa (11) nella Serie A in corso.

Il Napoli ha vinto 9 delle ultime 10 sfide in Serie A segnando una media di 2,6 gol a partita, la decima di queste l’ha persa il 2 settembre 2018 per 3-0 al Ferraris. Quella contro la Sampdoria per i partenopei sarà la partita numero 2500 in Serie A della loro storia, ottava squadra a raggiungere questo traguardo. Infine, la Roma è la squadra che in percentuale sui gol totali ne ha segnati di più nei primi tempi di questo campionato, il 58%. Il Bologna invece è quella che ne ha subiti di più, il 56%.

