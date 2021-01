Serie A, i convocati di Juventus-Udinese

La Juventus inizia il proprio 2021 contro l’Udinese in casa, alla ricerca di una vittoria necessaria per tenere il passo. Inter e Milan continuano a correre, ragion per cui i bianconeri non possono più sbagliare, desiderosi di cominciare al meglio l’anno nuovo.

I bianconeri hanno comunicato i convocati per la partita: spicca l’assenza di Adrien Rabiot, che i bianconeri non vogliono rischiare anche a causa della possibile squalifica da contare. Il francese aveva già saltato per sicurezza l’ultima gara del 2020, contro la Fiorentina, ora fuori anche per il match contro l’Udinese.

A sorpresa non è stato convocato neanche Alvaro Morata. L’attaccante della Juventus sarebbe dovuto partire in teoria titolare per la sfida contro l’Udinese, ma nella lista dei giocatori non è presente: dal 1′ al fianco di Cristiano Ronaldo giocherà così Paulo Dybala.

Per lo spagnolo risentimento muscolare alla coscia destra e condizioni da valutare per le prossime gare di campionato, visto e considerando un gennaio pregno per la Juventus, in cui Madama sfiderà tra le altre il Napoli per la Supercoppa Iatliana.

Senza Morata, Pirlo ha chiamato il giovane Cosimo Marco Da Graca come terzo attaccante insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo: il 18enne era già stato convocato per la sfida contro la Dinamo Kiev in Champions League ed è stato confermato oggi vista l’indisponibilità di Morata.

Il grande dubbio della Juventus è se Morata potrà giocare il big match che potrebbe cambiare la stagione: a San Siro, contro il Milan, lo spagnolo sarebbe fondamentale, ma visto l’infortunio pre-Udinese, sembra essere Dybala il candidato ad una maglia da titolare nel modulo di Pirlo.

OMNISPORT | 03-01-2021 14:01