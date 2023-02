Campionato di calcio di Serie A 2022-23: tutte le partite in calendario oggi. I big match di giornata e le altre gare in programma

18-02-2023 08:30

Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 23a giornata. Dopo l’anticipo di ieri sera tra Sassuolo e Napoli, si giocano spalmate su 3 giorni tutte le altre partite di questo turno. Tra le partite più attese: il quasi derby tra Monza-Milan, il derby toscano Fiorentina-Empoli e Inter-Udinese. Trasferta abbastanza agevole sulla carta per la Juve, match spinoso per la Roma in casa.

La situazione in classifica prima della 23a giornata

Alla vigilia della 23a giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 59 punti; Inter 44; Roma, Atalanta e Milan 41, Lazio 39: queste sono le squadre attualmente in zona Champions ed Europa league. Seguono: Torino e Udinese 30 punti, Juve (-15), Monza e Bologna 29; Empoli a 27; Fiorentina, Sassuolo e Lecce 24, Salernitana 21 e Spezia 19. In zona retrocessione per adesso ci sono: Verona 17, Samp 11, Cremonese ultima a 8 punti.

Le partite in programma per la 23a giornata e dove vederle in diretta

Sassuolo-Napoli 17-feb 20.45 DAZN Sampdoria-Bologna 18-feb 15.00 DAZN Monza-Milan 18-feb 18.00 DAZN Inter-Udinese 18-feb 20.45 DAZN SKY Atalanta-Lecce 19-feb 12.30 DAZN SKY Fiorentina-Empoli 19-feb 15.00 DAZN Salernitana-Lazio 19-feb 15.00 DAZN Spezia-Juventus 19-feb 18.00 DAZN Roma-Verona 19-feb 20.45 DAZN Torino-Cremonese 20-feb 20.45 DAZN SKY

Le partite di sabato 18 febbraio

Oggi si giocano 3 partite.

Alle 15.00 c’è Samp-Bologna , partita decisiva per la zona retrocessione più che altro per la Samp che ha una grossa occasione per riagguantare il treno.

, partita decisiva per la zona retrocessione più che altro per la Samp che ha una grossa occasione per riagguantare il treno. Alle 18.00 in campo Monza-Milan : suggestivo derby in casa Berlusconi con il vecchio patron che affronta alla guida della matricola brianzola il suo vecchio amore Monza lanciatissimo, Milan a corrente alternata ma ringalluzzito dalle ultime vittorie.

: suggestivo derby in casa Berlusconi con il vecchio patron che affronta alla guida della matricola brianzola il suo vecchio amore Monza lanciatissimo, Milan a corrente alternata ma ringalluzzito dalle ultime vittorie. Alle 20.45 c’è Inter-Udinese: partita importante per entrambe per consolidare le rispettive ambizioni. I nerazzurri non devono prendere sottogamba i friulani che, specialmente in trasferta, sono sempre pericolosissimi.

Le partite di domenica 19 febbraio

Oggi si giocano 5 partite.

Alle 12.30 gustoso lunch match Atalanta-Lecce . Partita molto interessante, la Dea è scatenata e vuole altri due punti per pensare in grande; ma il Lecce non farà la vittima sacrificale.

. Partita molto interessante, la Dea è scatenata e vuole altri due punti per pensare in grande; ma il Lecce non farà la vittima sacrificale. Alle 15.00 Fiorentina-Empoli . Derby toscano fondamentale per la Viola che deve uscire quanto prima da una situazione di classifica imbarazzante

. Derby toscano fondamentale per la Viola che deve uscire quanto prima da una situazione di classifica imbarazzante Alle 15.00 Salernitana-Lazio . I granata lanciano Sousa in panchina per tentare la corsa salvezza: Sarri non può perdere ancora. Partita dall’esito imprevedibile.

. I granata lanciano Sousa in panchina per tentare la corsa salvezza: Sarri non può perdere ancora. Partita dall’esito imprevedibile. Alle 18.00 Spezia-Juve . Gli aquilotti liguri hanno l’acqua alla gola, la Juve pure. Partita tesissima che nessuna delle due può sbagliare.

. Gli aquilotti liguri hanno l’acqua alla gola, la Juve pure. Partita tesissima che nessuna delle due può sbagliare. Alle 20.45 Roma-Verona. Mou sa che deve vincerla per tenere il passo Champions, ma sa anche che il Verona è uno degli avversari peggiori in questo momento: partita da vedere.

Le partite di lunedì 20 febbraio

Oggi si gioca una partita.

Alle 20.45 Torino-Cremonese. Sfida importantissima per i lombardi ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il Toro è in ottima forma e punta ai tre punti.

Le partite sono trasmesse tutte da Dazn, ma se preferite seguirle con un live testuale il migliore è sempre quello di Virgilio Sport

FAQ A che ora si gioca Roma-Verona? Alle 20.45 di domenica 19 febbraio A che ora si gioca Spezia-Juve? Alle 18.00 di domenica 19 febbraio A che ora si gioca Inter-Udinese? Alle 20.45 di sabato 18 febbraio

